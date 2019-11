LUCIBEL : HYPNOS : UNE INNOVATION REVOLUTIONNAIRE POUR L'AIDE A L'ENDORMISSEMENT

Lucibel, groupe français spécialisé dans l'éclairage et la technologie LED, dévoile Hypnos, un luminaire avec une technologie embarquée d'aide à l'endormissement qui vient lutter contre les effets néfastes de la lumière bleue sur l'horloge biologique le soir.

Développé par Lucibel, avec l'aide du Dr François Duforez, spécialiste des troubles du sommeil au Centre Européen du Sommeil de l'Hôtel-Dieu (Paris), le luminaire Hypnos a pour but d'aider ses utilisateurs à s'endormir avec un éclairage qui ne perturbe pas leur rythme biologique, à l'inverse des lumières classiques, riches en bleu.

Décriée dans un rapport de l'ANSES (publié en mai 2019), l'exposition à cette lumière bleue, émise par les LED, a fortement augmenté au cours de la dernière décennie. L'impact croissant dû à cette exposition est notamment lié à l'expansion des nouvelles technologies comme les téléphones portables, les tablettes ou les ordinateurs.

En prenant en compte l'ensemble des données acquises sur le sujet depuis 2010, l'ANSES conclut que « l'exposition avant le coucher aux éclairages et écrans à LED enrichis en lumière bleue peut nuire à la durée et à la qualité de sommeil ». Elle recommande ainsi de « privilégier des éclairages domestiques de type blanc chaud », dont la température de couleur est inférieure à 3 000K (K équivaut à la température de la lumière).

Le luminaire Hypnos, conçu et fabriqué en France par Lucibel, répond et dépasse même les recommandations de l'ANSES puisque la lumière qu'il émet, modulable, affiche une température de couleur de 2700K au maximum et descendant à 1620K pour une lumière ambrée sans aucune lumière bleue.

Les luminaires dotés de la technologie Hypnos, intègrent ainsi 4 modes préenregistrés et définis avec le Dr François Duforez. Leur but est de fournir une lumière chaude qui accroît la sécrétion de mélatonine, une hormone qui favorise fortement l'endormissement.

Dr Duforez déclare :"Avant la maitrise de l'électricité, des milliers de générations d'êtres humains se sont endormies avec la clarté du jour qui diminuait et le crépuscule ou le feu de cheminée diffusant une lumière douce et bienveillante pour notre cerveau et la sécrétion de mélatonine, cette hormone des rythmes. Dans le monde moderne, ce sont les écrans qui nous accompagnent vers la nuit et parfois vers l'insomnie ! Aidons à l'entrée dans la nuit et à l'endormissement naturel, grâce à une technologie qui accompagne notre chronobiologie : Hypnos en est un bon exemple."

Pour un endormissement idéal, Lucibel recommande une utilisation du luminaire Hypnos 30 à 60 minutes avant l'heure souhaitée d'endormissement.

Frédéric Granotier, PDG et fondateur de Lucibel, insiste sur le caractère novateur de la technologie Hypnos : « Avec Hypnos, Lucibel nourrit l'espoir d'une contribution massive à la réduction d'un mal très étendu : les troubles d'endormissement. Chez Lucibel, nous avons la conviction qu'un bon réveil commence par un bon sommeil... et qu'un bon sommeil peut commencer par Hypnos ».

Hypnos, une aide précieuse pour les sportifs de haut-niveau

Elaboré pour tous types de personnes, la technologie Hypnos est particulièrement adaptée aux sportifs comme les footballeurs.

Les matchs de football, qui sont généralement joués le soir, ont souvent besoin d'être éclairés. L'éclairage d'un stade nécessite une grande puissance lumineuse, de l'ordre de 10 000lux, et est souvent très émetteur de lumière bleue. L'effet principal de cette exposition tardive et intense à la lumière dérègle l'horloge biologique. Le métabolisme perçoit une lumière de pleine journée alors que la nuit est déjà tombée. Ce dérèglement influe notamment sur le sommeil des joueurs qui ont bien souvent du mal à s'endormir et à récupérer des efforts faits pendant un match.

Grâce à une utilisation d'Hypnos dans les vestiaires et autres espaces de récupération, le joueur voit son horloge biologique se rétablir beaucoup plus vite, et profite ainsi d'un sommeil d'autant plus réparateur, avec un effet positif sur son efficacité. Cette technologie équipe déjà l'un des clubs de ligue 1, et est à l'étude pour d'autres clubs et d'autres sports.

Hypnos, un atout santé et bien-être à la maison, à l'hôtel ou en EHPAD1

Alors qu'Hypnos facilite l''endormissement et le sommeil de ses utilisateurs, la technologie s'avère être un atout santé et bien-être pour tout un chacun.

En EHPAD, à l'hôtel ou chez soi, nombreuses sont les personnes qui se lèvent la nuit et n'allument pas la lumière par peur de ne pas pouvoir se rendormir. Grâce à la technologie Hypnos, l'utilisateur peut désormais se lever et allumer la lumière, sans pour autant stimuler le réveil de son corps.

La technologie se révèle aussi être efficace sur les nourrissons lors des prises de biberons la nuit. La sensibilité du nourrisson à la lumière bleue étant décuplée, la nuit notamment, la lumière ambrée garantit qu'aucune radiation bleue, potentiellement nocive pour la rétine en formation du nourrisson, n'est émise. De plus, pour le bébé comme pour le parent, Hypnos permet un meilleur endormissement à l'issue du biberon.

Enfin, Lucibel travaille actuellement sur un modèle de lampe à poser intégrant Hypnos, de type lampe de chevet. Ce luminaire, qui sortira courant 2020 sera destiné aux professionnels ainsi qu'au grand public.

Spécifications techniques du luminaire sur pied Hypnos d'aide à l'endormissement

Durée de vie maximale 50 000 heures Matériaux Profilé rond aluminium anodisé

Diffuseur polycarbonate

Corps en tôle acier peint

Pieds en nylon

Câble d'alimentation PVC Dimensions Voir ci-contre Poids 3,75Kg Plage de flux 400lm (ambre) et 1000lm (blanc chaud) Plage de puissance 14W à 18W Caractéristiques électriques d'entrée 220 - 240VAC / 0,14A / 50-60Hz Prix et circuit de distribution 629€, disponible sur commande sur le site www.line5paris.com, qui commercialise les produits « bien-être » Lucibel.

1 Les EHPAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) sont des maisons de retraite médicalisées qui proposent un accueil en chambre. Les EHPAD s'adressent à des personnes âgées de plus de 60 ans qui ont besoin d'aide et de soins au quotidien.