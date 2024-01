Lucibel : Chiffre d'affaires 2023 inférieur à nos attentes en l'absence de reorders de Dior sur le second semestre

- Le chiffre d'affaires 2023 publié est en progression de 10,5% à 9 M€, inférieur à nos attentes (11,1 M€) : l'absence de nouvelles commandes de Dior sur le second semestre, ainsi qu'un niveau d'activité nettement inférieur à nos attentes des luminaires sur pied Confidence (0,36 M€ vs 0,75 M€ estimés) expliquent le retrait de 3,5% du CA sur le second semestre, qui vient temporairement casser la dynamique qui avait été enregistrée sur le S1-2023 (+25%).

- 63% du CA étant concentré sur les 2 verticales scénographique et cosmétique fortement margées, l'impact sur le résultat 2023 estimé devrait être plus limité : le taux de marge brute, indicateur désormais clé pour Lucibel, pourrait se situer à un niveau très élevé, proche de celui publié sur le S1-2023 (69,4%), en dépit de du non-renouvellement sur le S2 de la commande Dior. Nous prévoyons désormais une perte opérationnelle de 0,25 M€ et une perte nette de 0,39 M€ (vs respectivement +0,29€ et +0,31€), mais l'EBITDA devrait rester positif (0,24 M€ estimés).

- La montée en puissance de 2 projets majeurs qui ont généré leurs premiers revenus sur le S2-23 (lumière circadienne et scénographie de maroquinerie de luxe), la poursuite d'une croissance organique sur Lucibel.le Paris, ainsi qu'une croissance à 2 chiffres anticipée pour Procédés Hallier ne devraient toutefois pas compenser le manque à gagner sur Dior et le délai nécessaire à la recherche d'un ou de plusieurs partenariats de remplacement, nous conduisant à ajuster en baisse nos anticipations sur l'exercice en cours comme suit : revenu de 10,6 M€, EBIT à 0,47€ et RNPG de 0,32€, (vs respectivement 13,6 M€ 1,09 M€ et 1,09 M€)