LUCIBEL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2025 : RÉSULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte s'est tenue le 30 juillet 2025 à 14h, au siège social, sous la présidence de Monsieur Frédéric Granotier, Président Directeur Général. Les actionnaires ont pu exprimer leurs votes en amont de l'Assemblée, dans les conditions légales et règlementaires applicables.

Le résultat des votes des résolutions soumises aux actionnaires est présenté ci-après (conformément au décret n°2010-684 du 23 juin 2010).

Nombre d'actions composant le capital social de la société : 33 371 123

Nombre d'actions ayant droit de vote : 33 371 123

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 33

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :12 788 193

N° de la résolution Type Total des voix exprimées Nombre d'actions représenté par les voix exprimées Proportion du capital représentée par les voix exprimées Pour Contre Résultat du vote Abstention Nombre de voix en % Nombre de voix en % Nombre de voix 1 AGO 12 785 093 12 785 093 38,31% 12 778 694 99,95% 6 399 0,05% Adoptée 3 100 2 AGO 12 785 093 12 785 093 38,31% 12 779 395 99,96% 5 698 0,04% Adoptée 3 100 3 AGO 12 785 093 12 785 093 38,31% 12 778 694 99,95% 6 399 0,05% Adoptée 3 100 4 AGO 12 788 193 12 788 193 38,32% 12 778 694 99,93% 9 499 0,07% Adoptée 0 5 AGO 12 788 193 12 788 193 38,32% 10 535 271 82,38% 2 252 922 17,62% Adoptée 0 6 AGO 12 784 392 12 784 392 38,31% 12 778 694 99,96% 5 698 0,04% Adoptée 3 801 7 AGO 12 787 492 12 787 492 38,32% 12 781 794 99,96% 5 698 0,04% Adoptée 701 8 AGO 12 787 492 12 787 492 38,32% 12 781 794 99,96% 5 698 0,04% Adoptée 701 9 AGO 12 788 193 12 788 193 38,32% 12 782 495 99,96% 5 698 0,04% Adoptée 0 10 AGO 12 785 093 12 785 093 38,31% 12 776 695 99,93% 8 398 0,07% Adoptée 3 100 11 AGO 12 785 093 12 785 093 38,31% 12 775 994 99,93% 9 099 0,07% Adoptée 3 100 12 AGO 12 785 093 12 785 093 38,31% 12 778 694 99,95% 6 399 0,05% Adoptée 3 100 13 AGE 12 785 093 12 785 093 38,31% 12 779 395 99,96% 5 698 0,04% Adoptée 3 100 14 AGE 12 785 093 12 785 093 38,31% 12 779 395 99,96% 5 698 0,04% Adoptée 3 100 15 AGE 12 785 093 12 785 093 38,31% 12 773 328 99,91% 11 765 0,09% Adoptée 3 100 16 AGE 10 550 136 10 550 136 31,61% 4 033 0,04% 10 546 103 99,96% Rejetée 2 238 057 17 AGE 12 785 093 12 785 093 38,31% 4 033 0,03% 12 781 060 99,97% Rejetée 3 100 18 AGE 12 785 093 12 785 093 38,31% 12 778 694 99,95% 6 399 0,05% Adoptée 3 100 19 AGE 12 788 193 12 788 193 38,32% 12 782 495 99,96% 5 698 0,04% Adoptée 0 20 AGE 12 788 193 12 788 193 38,32% 12 788 193 100,00% 0 0% Adoptée 0

Prochaine communication

30 octobre 2025 avant Bourse : publication des résultats semestriels

A propos de Lucibel

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL est basée au Houlme, dans la région de Rouen. Le Groupe dispose également d'un site de production situé à Montreuil (Ile-de-France).

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel Relations actionnaires

actionnaires@lucibel.com