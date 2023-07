LUCIBEL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2023 : RÉSULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte s'est tenue le 30 juin 2023 à 14h, au siège social, sous la présidence de Monsieur Frédéric Granotier, Président Directeur Général. Les actionnaires ont pu exprimer leurs votes en amont de l'Assemblée, dans les conditions légales et règlementaires applicables.

Le résultat des votes des résolutions soumises aux actionnaires est présenté ci-après (conformément au décret n°2010-684 du 23 juin 2010).

Nombre d'actions composant le capital social de la société : 19 820 224

Nombre d'actions ayant droit de vote : 19 820 224

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 52

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 5 700 579

N° de la résolution Type Total des voix exprimées Nombre d'actions représentées

par les voix exprimées Proportion du capital social représenté (%) Pour Contre Résultat

du vote Abstention

Nombre

de voix Nombre

de voix en % Nombre

de voix en % 1 AGO 5 697 479 5 697 479 28,75 5 696 679 99,9860 800 0,0140 Adoptée 3 100 2 AGO 5 696 679 5 696 679 28,74 5 694 369 99,9595 2 310 0,0405 Adoptée 3 900 3 AGO 5 699 779 5 699 779 28,76 5 697 469 99,9595 2 310 0,0405 Adoptée 800 4 AGO 5 699 779 5 699 779 28,76 5 692 937 99,88 6 482 0,12 Adoptée 800 5 AGO 3 955 515 3 955 515 19,96 3 931 406 99,3905 24 109 0,6095 Adoptée 1 745 064 6 AGO 5 675 425 5 675 425 28,63 5 671 925 99,9383 3 500 0,0617 Adoptée 25 154 7 AGO 5 675 425 5 675 425 28,63 5 669 615 99,8976 5 810 0,1024 Adoptée 25 154 8 AGO 5 700 579 5 700 579 28,76 5 697 469 99,9454 3 110 0,0546 Adoptée 0 9 AGE 5 673 021 5 673 021 28,62 5 669 082 99,9306 3 939 0,0694 Adoptée 27 558 10 AGE 5 700 579 5 700 579 28,76 3 951 876 69,3241 1 748 703 30,6759 Adoptée 0 11 AGE 5 694 340 5 694 340 28,73 33 389 0,5864 5 660 951 99,4136 Rejetée 6 239 12 AGE 5 697 479 5 697 479 28,75 3 915 108 68,7165 1 782 371 31,2835 Adoptée 3 100 13 AGE 5 700 579 5 700 579 28,76 5 699 779 99,986 800 0,0140 Adoptée 0

Prochaines communications

13 juillet 2023 avant Bourse : publication du chiffre d'affaires semestriel 2023

9 octobre 2023 avant Bourse : publication des résultats semestriels 2023

A propos de Lucibel

Fondée par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française experte en technologie LED, présente dans l'éclairage et dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage. Le groupe LUCIBEL est notamment pionnier dans les domaines de la cosmétique et du bien-être par la lumière LED, et de l'accès à internet par la lumière (LiFi).

LUCIBEL conçoit et fabrique ses produits en France et collabore étroitement avec des médecins mondialement reconnus pour leur expertise sur l'impact de la lumière sur la peau ou sur le rythme circadien.

www.lucibel.io

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible aux PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70

