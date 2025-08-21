LSI Industries progresse grâce à des bénéfices trimestriels supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions des produits d'éclairage et de la société de graphisme LSI Industries LYTS.O en hausse de 15,13% à 22,03 $ avant le marché

** La société annonce un chiffre d'affaires net de 155,1 millions de dollars au 4ème trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 138,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société publie également un bénéfice ajusté de 0,34 $ par action au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 0,23 $ par les analystes

** "Nous entrons dans l'exercice 2026 avec un carnet de commandes sain et des perspectives de production solides jusqu'à la fin de l'année civile en cours" - LSI Industries

** La société ne s'attend pas à ce que les droits de douane aient un impact significatif sur les marges d'éclairage au 1er trimestre ou sur le reste de l'exercice fiscal 2026

** En incluant les mouvements de la séance, LYTS a baissé d'environ 0,62% depuis le début de l'année