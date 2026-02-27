LSI Industries plonge après une vente d'actions liée à des fusions et acquisitions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février -

** Les actions de la société d'éclairage commercial et d'affichage au détail LSI Industries LYTS.O ont baissé de 1,1 % en pré-marché à 20,70 $ après un prix d'environ 90,9 millions de dollars lié à la fusion et à l'acquisition

** LYTS, basée à Cincinnati, Ohio, a déclaré jeudi dernier avoir vendu () 4,6 millions d'actions à 19,75 $, soit une décote de 5,6 % par rapport à la dernière vente

** La société utilisera le produit net de l'offre pour aider à financer l'achat proposé de 325 millions de dollars

achat proposé de 325 millions de dollars () de la société Roya d'Atlanta, en Géorgie

Royston Group d'Atlanta, en Géorgie, fournisseur d'accessoires de vente au détail, auprès d'Industrial Opportunity Partners

** Les actions de LSI ont clôturé jeudi en baisse de 6,9 % après que la société a lancé en fin de semaine l'offre d'actions

** Oppenheimer et Craig-Hallum sont les deux chefs de file de l'opération

** LYTS a ~31,1 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à jeudi, l'action a augmenté de 14% depuis le début de l'année, contre une baisse de 1,6% pour le Nasdaq .IXIC

** Les 4 analystes ont une note d'achat sur le titre et leur estimation médiane est de 29 $, selon LSEG