LSEG prévoit un rachat de £3 mds d'actions sous la pression de l'investisseur activiste Elliott

London Stock Exchange (LSEG)

LSEG.L a annoncé jeudi son intention de racheter trois milliards de livres sterling supplémentaires de ses propres actions au cours des 12 prochains mois, alors que l'opérateur de la Bourse de Londres subit la pression de l'investisseur activiste Elliott Management.

Ce plan est inférieur aux cinq milliards de livres de rachat d'actions demandés par Elliott. L'investisseur activiste new-yorkais a pris une participation dans LSEG ces dernières semaines et fait pression pour une révision du portefeuille.

Les revenus de LSEG ont augmenté de 7,1% en 2025 en organique, hors recouvrements, en ligne avec la hausse de 7% prévue par les analystes dans un sondage compilé par LSEG.

Le groupe prévoit une croissance de son revenu total de 6,5% à 7,5% en 2026 sur une base organique à taux de change constant, hors recouvrements. Les analystes tablaient sur une croissance moyenne d'environ 6,7% selon le consensus.

(Rédigé par Yadarisa Shabong à Bangalore; version française Augustin Turpin)