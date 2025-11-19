Lowe's revoit à la baisse ses prévisions annuelles, mais la hausse de son bénéfice trimestriel fait grimper ses actions

Le directeur général Ellison souligne l'amélioration des ventes en novembre

Les ventes en ligne font un bond de 11,4 %, stimulant la croissance trimestrielle

Les actions de Lowe's augmentent de 3 % malgré des prévisions prudentes

Lowe's Cos LOW.N a annoncé un bon début de quatrième trimestre après avoir dépassé les estimations de bénéfices, mais a suivi Home Depot en prévoyant des bénéfices et des ventes annuels faibles, car les Américains soucieux de leur budget reportent leurs projets d'amélioration de la maison.

Les perspectives prudentes de mercredi surviennent alors que les ménages américains sont confrontés à la hausse des coûts des produits de première nécessité, de l'assurance automobile et des soins de santé, tandis que les taux d'intérêt restent élevés et que les tarifs douaniers alimentent l'incertitude économique.

Les actions de Lowe's ont augmenté d'environ 3 % dans les premiers échanges, en passe de rebondir après la baisse de mardi, suite au sombre rapport de Home Depot HD.N .

Le directeur général Marvin Ellison a noté que les ventes avaient repris en novembre, grâce à la demande pour les catégories de décoration saisonnière, les outils et les appareils électroménagers.

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que le commentaire d'Ellison sur les résultats trimestriels était particulièrement optimiste par rapport au ton plus prudent du rival de la société basé à Atlanta le jour précédent, bien que les prévisions pour l'ensemble de l'année de Lowe's indiquent toujours une position conservatrice.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 3,06 dollars par action au troisième trimestre, dépassant les estimations de 2,97 dollars.

Lowe's s'attend désormais à ce que les ventes comparables soient stables d'une année sur l'autre, alors qu'elle prévoyait en août une fourchette allant de la stagnation à la hausse de 1 %. Lowe's a réduit sa prévision de bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année à environ 12,25 dollars, par rapport à son objectif précédent de 12,20 à 12,45 dollars.

Le géant du commerce de détail Target TGT.N a annoncé une baisse plus importante que prévu de ses ventes comparables, les consommateurs américains à court d'argent ayant réduit leurs dépenses en vêtements et en décoration d'intérieur.

LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR PRO PORTENT LEURS FRUITS

Lowe's a dépensé des milliards cette année pour acheter Foundation Building Materials et Artisan Design Group afin de renforcer son attrait auprès des entrepreneurs professionnels, reflétant ainsi une stratégie poursuivie par Home Depot.

"Nous pensons que le marché est en train de comprendre la valeur stratégique des récentes acquisitions... qui fournissent à Lowe's une exposition cruciale au segment des constructeurs de maisons", a déclaré Arun Sundaram, analyste chez CFRA.

Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 0,4 % au cours du trimestre qui s'est terminé le 31 octobre, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes qui tablaient sur une augmentation de 1 %, selon les données compilées par LSEG.