Lowe’s rachète Foundation Building Materials pour $8,8 mds, relève ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 12:57

Lowe's LOW.N a déclaré mercredi avoir accepté d’acheter le distributeur de produits de construction intérieure Foundation Building Materials pour près de 8,8 milliards de dollars (7,55 milliards d'euros), accélérant ainsi son expansion sur le marché des constructeurs professionnels.

Le titre du distributeur d’articles de bricolage gagnait 4,3% dans les échanges avant-Bourse, la société ayant par ailleurs publié un bénéfice du deuxième trimestre supérieur aux attentes.

Lowe’s et son concurrent Home Depot HD.N multiplient les acquisitions pour développer leurs activités auprès des entrepreneurs et des constructeurs, un segment de croissance clé, dans un contexte de ralentissement du segment du bricolage.

Lowe’s a racheté Artisan Design pour 1,33 milliard de dollars en avril, tandis que Home Depot a annoncé fin juin l’acquisition du distributeur de matériaux de construction spécialisés GMS GMS.N pour environ 4,3 milliards de dollars.

Le groupe a relevé sa prévision de chiffre d’affaires annuel, désormais attendu entre 84,5 et 85,5 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 83,5 à 84,5 milliards de dollars.

Lowe’s a dégagé un bénéfice ajusté de 4,33 dollars par action sur le trimestre, supérieur au consensus de 4,24 dollars, selon les données de LSEG.

A New York, l'action prenait environ 5% dans les échanges d'avant-Bourse.

(Rédigé par Savyata Mishra, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

GMS
109,480 USD NYSE -0,02%
HOME DEPOT
407,010 USD NYSE +3,14%
LOWE'S COM
256,500 USD NYSE +2,30%
