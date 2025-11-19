Lowe's manque ses prévisions de ventes trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de Lowe's Cos LOW.N ont manqué les estimations de Wall Street pour les ventes comparables du troisième trimestre mercredi, les clients restant réticents à dépenser pour des rénovations de grande envergure dans un contexte d'incertitude économique et de coûts d'emprunt élevés.

Les ventes des magasins comparables du distributeur de rénovation ont augmenté de 0,4 % au cours du trimestre terminé le 31 octobre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes d'une croissance de 1 %, selon les données compilées par LSEG.