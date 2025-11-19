 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 968,57
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lowe's manque les prévisions au T3 mais relève son objectif annuel de ventes
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 12:39

Lowe's Cos LOW.N a fait état mercredi de ventes comparables en-dessous des attentes au troisième trimestre mais a relevé son objectif de ventes annuelles.

Le groupe affiche des ventes comparables à +0,4% sur le trimestre, en-dessous des attentes consensuelles de +1% selon les données LSEG, alors que persiste la réticence des clients à dépenser pour des rénovations coûteuses dans un contexte d'incertitude économique et de coûts d'emprunt élevés.

Lowe's a déclaré s'attendre à des ventes annuelles à 86 milliards de dollars (74,32 milliards d'euros), alors que le groupe anticipait précédemment une fourchette de 84,5 à 85,5 milliards de dollars.

Le distributeur de produits de rénovation a toutefois réduit sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action à environ 12,25 dollars, par rapport à son objectif précédent de 12,20 à 12,45 dollars.

Home Depot HD.N , concurrent de Lowe's et entreprise phare du secteur de la rénovation, a réduit ses prévisions annuelles un jour plus tôt, citant les vie inquiétudes des consommateurs concernant les pressions liées au coût de la et à l'emploi.

Le titre de Lowe's prend environ +5% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Savyata Mishra à Bangalore; version française Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

HOME DEPOT
336,650 USD NYSE -6,04%
LOWE'S COM
219,790 USD NYSE -2,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank