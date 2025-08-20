Lowe's enregistre un BPA ajusté en progression de 6% au 2e trimestre
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 12:57
Le chiffre d'affaires trimestriel ressort à 23,96 milliards USD, en hausse de 1,6% par rapport aux 23,59 milliards USD enregistrés au deuxième trimestre 2024.
À périmètre comparable, les ventes progressent de 1,1%. Le résultat opérationnel de 3,47 milliards USD ressort en légère hausse, de 0,6% sur un an. La marge opérationnelle ressort à 14,5%, stable comparée à l'année précédente. Le free cash flow n'est pas détaillé, mais les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles s'élèvent à 7,6 milliards USD sur les six premiers mois de l'exercice, contre 7,4 milliards USD un an plus tôt.
Marvin R. Ellison, président et CEO, a salué 'la performance solide à la fois sur les segments Pro et grand public (DIY)', malgré des conditions météorologiques défavorables en début de trimestre. Il souligne également que l'acquisition d'Artisan Design Group (ADG), finalisée en juin, renforce le positionnement de l'entreprise sur le marché de la construction neuve.
Lowe's a légèrement relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, désormais attendu entre 84,5 et 85,5 milliards USD (contre 83,5 à 84,5 MdUSD auparavant). En revanche, la guidance de BPA dilué publié est légèrement ajustée à la baisse, attendue entre 12,10 et 12,35 USD (contre 12,15 à 12,40 USD). Le BPA dilué ajusté est désormais anticipé entre 12,20 et 12,45 USD, intégrant l'effet de l'acquisition d'ADG.
Le titre gagne plus de 3,5% en préouverture à New York après cette publication.
