Lowe's en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions du distributeur de produits de rénovation Lowe's < LOW.N > sont en hausse d'environ 5 % à 230,89 $ avant le marché, après un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux estimations.

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre s'est élevé à 3,06 $ contre des estimations de 2,97 $ - données compilées par LSEG.

** La société relève son objectif de ventes annuelles à 86 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 84,5 à 85,5 milliards de dollars, principalement en raison d'une acquisition récente.

** Cependant, la société s'attend à un bénéfice par action ajusté annuel de 12,25 $ par rapport à son objectif précédent de 12,20 $ à 12,45 $.

** LOW a chuté de 2,4 % au cours de la séance précédente, à la suite des résultats médiocres de son rival Home Depot

HD.N .

** Jusqu'à la dernière clôture, LOW a baissé de ~11% depuis le début de l'année.