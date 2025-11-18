Lowe's devrait annoncer une croissance de son BPA et de son chiffre d'affaires au T3 en glissement annuel

18 novembre - ** Les actions de Lowe's LOW.N ont baissé d'environ 1,6% mardi avant la publication du rapport trimestriel du distributeur de produits d'amélioration de l'habitat, prévue avant l'ouverture du marché mercredi

** Wall Street estime que le BPA ajusté de Lowe's au 3e trimestre devrait s'élever à 2,97 $ contre 2,89 $ un an auparavant, sur un chiffre d'affaires de 20,82 milliards de dollars contre 20,17 milliards de dollars au même trimestre l'année précédente, selon LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, le BPA a dépassé les estimations à chaque fois, tandis que le chiffre d'affaires les a dépassées 4 fois

** Les ventes des magasins comparables devraient augmenter de 1 % contre une baisse de 1,1 % l'année précédente et une augmentation de 1,1 % au deuxième trimestre de cette année ** La chute du cours de l'action Lowe's mardi est probablement liée à la prévision faite plus tôt dans la journée par son rival Home Depot HD.N d'une baisse plus importante du bénéfice annuel que prévu, ainsi qu'à ses résultats trimestriels inférieurs aux estimations de la Bourse, l'incertitude économique liée aux tarifs douaniers freinant la demande pour les projets coûteux et de bricolage

** L'action LOW s'est échangée pour la dernière fois à 221,40 $ contre un objectif de cours médian de 280 $, selon LSEG, qui indique 36 notations d'analystes: 8 "strong buy", 15 "buy", 12 "hold" et 1 "sell".

** Depuis le début de l'année, les actions de LOW ont baissé de 10,3 %, tandis que l'indice S&P 500 des produits de consommation discrétionnaire .SPLRCD est pratiquement inchangé depuis le début de l'année