Lowe's acquiert Foundation Building Materials pour 8,8 MdUSD
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 13:01
L'opération vise à renforcer la stratégie 'Total Home' de Lowe's, en élargissant son offre aux clients professionnels avec des capacités accrues, une logistique plus rapide et des synergies avec l'acquisition récente d'Artisan Design Group. Marvin R. Ellison, directeur général de Lowe's, déclare que cette acquisition permettra de servir un marché adressable de 250 MdUSD et qu'elle s'aligne parfaitement avec la stratégie de la société.
Le financement sera assuré par un mix dette court et long terme, adossé à un bridge de 9 MdUSD garanti par Bank of America et Goldman Sachs.
La finalisation est attendue au 4e trimestre 2025, sous réserve des conditions habituelles. L'opération devrait être relutive dès la première année pleine suivant la clôture, assure Lowe's.
Valeurs associées
|256,500 USD
|NYSE
|+2,30%
A lire aussi
-
par Mara Vilcu Wall Street est attendue dans le rouge mercredi tandis que les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé à mi-séance, alors que les négociations diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit en Ukraine et que les marchés attendent ... Lire la suite
-
Le géant chinois de l'internet Baidu a annoncé mercredi avoir enregistré une légère baisse de son chiffre d'affaires trimestriel, affecté par une baisse persistante des dépenses intérieures alors que son incursion dans l'intelligence artificielle s'accélère. Opérateur ... Lire la suite
-
Le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder a annoncé mercredi dans un communiqué une lourde perte au quatrième trimestre de son exercice décalé, causée notamment par la mise en oeuvre de son plan de restructuration annoncé en février. Ce plan d'entreprise ... Lire la suite
-
L'accord commercial de l'UE avec Donald Trump n'a pas "éliminé l'incertitude mondiale", selon la BCE
"L'incertitude persiste puisque les tarifs spécifiques aux secteurs des produits pharmaceutiques et des semi-conducteurs restent flous", selon Christine Lagarde. L'accord comemrcial signé par l'Union européenn et les États-Unis pour mettre un terme aux droits de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer