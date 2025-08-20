 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 991,37
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lowe's acquiert Foundation Building Materials pour 8,8 MdUSD
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 13:01

(Zonebourse.com) - Lowe's annonce la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de Foundation Building Materials (FBM) pour un montant de 8,8 MdUSD en numéraire. FBM, distributeur nord-américain de produits de construction intérieure avec 370 implantations aux États-Unis et au Canada, a généré 6,5 MdUSD de revenus et 635 MUSD d'EBITDA ajusté en 2024.

L'opération vise à renforcer la stratégie 'Total Home' de Lowe's, en élargissant son offre aux clients professionnels avec des capacités accrues, une logistique plus rapide et des synergies avec l'acquisition récente d'Artisan Design Group. Marvin R. Ellison, directeur général de Lowe's, déclare que cette acquisition permettra de servir un marché adressable de 250 MdUSD et qu'elle s'aligne parfaitement avec la stratégie de la société.

Le financement sera assuré par un mix dette court et long terme, adossé à un bridge de 9 MdUSD garanti par Bank of America et Goldman Sachs.

La finalisation est attendue au 4e trimestre 2025, sous réserve des conditions habituelles. L'opération devrait être relutive dès la première année pleine suivant la clôture, assure Lowe's.

Valeurs associées

LOWE'S COM
256,500 USD NYSE +2,30%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank