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Lovesac en hausse après un chiffre d'affaires supérieur à celui du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 12:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions de la marque de meubles Lovesac

LOVE.O en hausse de 16% à 13,1 $ avant le marché

** La société affiche un chiffre d'affaires de 248 millions de dollars au 4ème trimestre, supérieur aux estimations de 242,8 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Attribue la croissance des ventes du 4ème trimestre à l'ajout de 21 nouvelles salles d'exposition et à l'augmentation des ventes comparables omni-canal

** Six analystes qui suivent l'action la considèrent comme "achetée" ou supérieure; leur estimation médiane est de 25 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action LOVE a baissé de 23,4 % depuis le début de l'année, après une hausse de 37,6 % en 2026

Valeurs associées

THE LOVESAC
11,2900 USD NASDAQ 0,00%
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