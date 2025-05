Louis O’Connor nommé gérant du fond Prestige Luxembourg Uzès Biodiversité

(AOF) - Louis O’Connor devient gérant du fonds Prestige Luxembourg Uzès Biodiversité, fonds Actions monde qui cible les sociétés dont les activités participent à la préservation de la biodiversité. Lancé en mars 2024, le fonds est labellisé Greenfin et classé article 9 - SFDR. Il est rattaché à Alexandre Perricard, directeur général d’Uzès Gestion et responsable ISR/ESG. Louis O’Connor avait rejoint les équipes d’Uzès Gestion en 2023 en qualité d’assistant-gérant.

