Louis Dreyfus, négociant en récoltes, annonce une baisse des bénéfices et une hausse des volumes pour 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice net de la société Louis Dreyfus en baisse de 10 %

* Baisse des prix à l'exception du café, forte hausse des volumes

* Le groupe ne voit pas d'impact significatif jusqu'à présent de la guerre au Moyen-Orient

(Ajout de puces, de détails aux paragraphes 6 et 9, et de contexte aux paragraphes 12-13) par Gus Trompiz

Le négociant mondial en produits agricoles Louis Dreyfus Company a déclaré mercredi qu'il avait enregistré une baisse de son bénéfice annuel, en raison de la baisse des prix de la plupart des cultures et de l'incertitude du marché découlant des tarifs douaniers et des préoccupations économiques.

L'abondance de l'offre mondiale a pesé sur les prix des cultures de base telles que le maïs et le soja au cours des deux dernières années et a érodé les bénéfices de groupes agro-industriels tels que LDC et ses rivaux américains ADM ADM.N , Bunge Global BG.N et Cargill.

LDC a déclaré que son bénéfice de base avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a atteint 1,83 milliard de dollars l'année dernière, contre 1,88 milliard de dollars en 2024.

Le bénéfice net du groupe a chuté à 653 millions de dollars, contre 726 millions de dollars.

"Les marchés ont été marqués par des crises géopolitiques persistantes, la mise en œuvre de nouveaux tarifs douaniers sur les flux commerciaux internationaux et les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance économique mondiale", a indiqué le groupe dans son rapport annuel.

Les prix moyens des principaux produits de base des PMA ont baissé, à l'exception du café. Cependant, les volumes expédiés ont fortement augmenté, aidés par l'expansion des capacités et la forte demande de maïs et de soja.

Les volumes ont augmenté de 10,6 % en glissement annuel, ce qui a permis aux ventes nettes de passer à 53,2 milliards de dollars, contre 50,6 milliards de dollars l'année précédente.

LDC a doublé ses dépenses d'investissement pour les porter à 2 milliards de dollars.

L'incertitude concernant la politique américaine en matière de biocarburants , a pesé sur les performances de son activité huiles végétales, a déclaré LDC, se faisant l'écho des commentaires de ses pairs.

Le conflit au Moyen-Orient n'a pas eu d'impact significatif sur les activités de LDC jusqu'à présent, a déclaré le groupe.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a déstabilisé les marchés agricoles en créant des tensions dans l'approvisionnement en engrais et le transport maritime, menaçant d'augmenter le coût des denrées alimentaires .

Bunge a déclaré au début du mois qu'il explorait d' autres itinéraires de transport en raison du conflit.

Les prix de référence des céréales et du soja à Chicago ont atteint des sommets plurimensuels et pluriannuels la semaine dernière, alors que la guerre a fait grimper le pétrole brut en flèche, s'éloignant ainsi des niveaux déprimés observés pour les céréales au cours des deux dernières années. GRA/