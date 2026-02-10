Louis d’Arvieu prend la présidence d’Amiral Gestion

Amiral Gestion annonce avoir nommé Louis d’Arvieu président. L’intéressé succède à Julien Lepage, qui quitte ses fonctions pour raisons médicales, après un retrait opérationnel progressif engagé il y a deux ans. C’est dans ce cadre que la direction des investissements avait été confiée en 2024 à Louis d’Arvieu et Raphaël Moreau, en qualité de co-directeurs des investissements (co-CIO). Cette organisation demeure inchangée.

Par ailleurs, la direction opérationnelle de la société de gestion continuera d'être assurée par Nicolas Komilikis, directeur général, et par le comité de direction.

Louis d’Arvieu a rejoint Amiral Gestion en 2005 et compte parmi les associés fondateurs de la société de gestion. Créée en 2003, Amiral Gestion est une société de gestion indépendante détenue à 100% par ses dirigeants et salariés. Son encours s’élève à 4,2 milliards d’euros au 31 janvier 2026.

Laurence Marchal