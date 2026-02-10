 Aller au contenu principal
Louis d’Arvieu prend la présidence d’Amiral Gestion
information fournie par Agefi Asset Management 10/02/2026 à 08:00

Amiral Gestion annonce avoir nommé Louis d’Arvieu président. L’intéressé succède à Julien Lepage, qui quitte ses fonctions pour raisons médicales, après un retrait opérationnel progressif engagé il y a deux ans. C’est dans ce cadre que la direction des investissements avait été confiée en 2024 à Louis d’Arvieu et Raphaël Moreau, en qualité de co-directeurs des investissements (co-CIO). Cette organisation demeure inchangée.

Par ailleurs, la direction opérationnelle de la société de gestion continuera d'être assurée par Nicolas Komilikis, directeur général, et par le comité de direction.

Louis d’Arvieu a rejoint Amiral Gestion en 2005 et compte parmi les associés fondateurs de la société de gestion. Créée en 2003, Amiral Gestion est une société de gestion indépendante détenue à 100% par ses dirigeants et salariés. Son encours s’élève à 4,2 milliards d’euros au 31 janvier 2026.

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

