Lonza: bien orienté après un point trimestriel information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 16:07









(CercleFinance.com) - Lonza prend près de 4% à Zurich, salué pour un point d'activité du groupe de services à l'industrie pharmaceutique, qui revendique 'de solides performances dans toutes les activités, conformes aux attentes pour l'ensemble de 2025' qu'il confirme.



Il fait ainsi état d'une forte demande commerciale dans son activité CDMO (contract development and manufacturing organization) 'avec une utilisation élevée dans les activités de phase précoce, tandis que les biosciences renouent avec la croissance'.



Lonza ajoute faire de bons progrès dans les préparatifs de la cession de son activité CHI (capsules & health ingredients), ayant mandaté ses conseillers externes au premier trimestre et planifiant actuellement les mesures nécessaires à cette opération.





