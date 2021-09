Lonvia franchit les 200M€ d' encours

(NEWSManagers.com) - Moins d' un an après son lancement, Lonvia Capital a franchi les 200 millions d' euros d' encours sous gestion. La société créée par des anciens de Groupama Asset Management et d' Amiral Gestion a bénéficié à la fois d' une collecte soutenue et de performances solides, indique Jean-Baptiste Barenton, co-fondateur et directeur général de Lonvia Capital, à NewsManagers. " Cette croissance s' inscrit dans la fourchette haute de nos anticipations" , commente le dirigeant.

Lonvia a été fondée en octobre 2020 autour de la philosophie de gestion de Cyrille Carrière, un ancien gérant de Groupama AM. En mars, les encours avaient atteint 100 millions d' euros. Cyrille Carrière et son équipe géraient 4 milliards d' euros chez Groupama AM.

Les stratégies d' investissement de Lonvia ont notamment été plébiscitées par des family office, des banques privées et des indépendants du patrimoine en France, en Europe et en Amérique latine. Les investisseurs qui se sont orientés vers les fonds de la société ne sont pas uniquement des anciens clients des gérants Cyrille Carrière et Cyril de Vanssay, mais aussi de nouveaux clients, souligne Jean-Baptiste Barenton.

Dans ce contexte, le fonds Lonvia Avenir Mid-Cap Europe a dépassé les 140 millions d' euros d' encours. Ce fonds de petites et moyennes capitalisations européennes affiche une performance depuis le début de l' année de 35,3 %. La société propose deux autres fonds également sur les petites et moyennes valeurs.