Longchamp lance un fonds actions émergentes avec Dalton

(NEWSManagers.com) - La société de gestion française Longchamp Asset Management lance le fonds Longchamp Dalton Global Emerging Markets Ucits Fund en partenariat avec l'américaine Dalton Investments.

Ce fonds dédié aux investisseurs européens donne accès à la stratégie value du gestionnaire américain sur les marchés d'actions émergentes. Lancé le 30 novembre 2021, il dispose d'un capital d'amorçage de près de 30 millions d'euros.

Longchamp travaille depuis sa création en partenariat avec Dalton. La société commercialise déjà ses stratégies actions asiatiques en Europe. La collaboration a débuté en 2013 avec le lancement du fonds Lafayette Dalton Asia Pacific Ucits Fund. Deux autres lancements ont suivi : Longchamp Dalton Japan Long Only Ucits Fund et Longchamp Dalton India Ucits Fund.

Le nouveau fonds est géré par James B. Rosenwald, cofondateur de Dalton et directeur de la gestion. Il travaille avec Jennifer Chen Lai et Pedro Zevallos, cogérants et analystes senior.

Dalton gérait environ 3,4 milliards de dollars au 30 septembre 2021. Longchamp affiche de son côté un encours de 1,26 milliard de dollars.