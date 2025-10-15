Lone Star rachète Hillenbrand pour 2,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hillenbrand HI.N est en passe d'être racheté par la société d'investissement Lone Star Funds pour un montant de 2,3 milliards de dollars en espèces, ce qui a fait bondir les actions du fabricant d'équipements industriels d'environ 19 % dans les premières heures de cotation.

Une filiale de Lone Star propose 32 dollars par action Hillenbrand, soit une prime de 30 % par rapport au cours de clôture de vendredi. Les actions de la société ont ouvert à 31,41 dollars.

La transaction, évaluée à environ 3,8 milliards de dollars, y compris la dette de Hillenbrand d'environ 1,5 milliard de dollars, devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2026, a déclaré la société.

Hillenbrand construit des équipements utilisés dans la fabrication et le recyclage, allant des machines de moulage du plastique aux systèmes qui mélangent et traitent les aliments et les matériaux industriels.

Ces dernières années, la société, qui compte Honda, Toyota, Shell et Nestlé parmi ses clients, a rationalisé son portefeuille pour devenir une entreprise industrielle pure grâce à plusieurs désinvestissements stratégiques.

Le fabricant basé à Batesville, dans l'Indiana, sera le dernier ajout aux 95 milliards de dollars d'actifs gérés par Lone Star Funds, qui couvrent des investissements dans le capital-investissement, le crédit et l'immobilier.

Evercore est le conseiller financier de Hillenbrand, tandis que Jefferies et UBS Investment Bank conseillent Lone Star dans cette opération.