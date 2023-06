Lombard Odier Investment Managers nomme un nouveau responsable stratégique

(AOF) - Lombard Odier Investment Managers (" LOIM ") annonce aujourd'hui la nomination de Dr Marc Palahi au poste de Chief Nature Officer. Son arrivée fait suite au récent lancement de holistiQ Investment Partners (" holistiQ "), une plateforme de LOIM spécialisée dans l'investissement durable qui investira dans les thèmes critiques de la transition environnementale, avec un pilier dédié aux solutions fondées sur la nature.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Marc Palahi sera chargé de poursuivre le développement de la stratégie de LOIM axée sur la nature au sein de la plateforme d'investissement soutenable holistiQ.

En plus de renforcer les produits d'investissement fondés sur la nature de la plateforme, il intégrera la nature de façon centralisée dans l'ensemble des recherches en durabilité menées par holistiQ, générant des données et connaissances et assurant la transversalité de celles-ci au sein de toutes les activités stratégiques de LOIM.

En outre, Marc Palahi mettra ses connaissances étendues au service du Groupe afin de créer de nouveaux outils et solutions d'investissement qui soutiennent la sortie progressive des activités économiques à forte intensité de carbone au profit de modèles fondés sur la nature.

Son objectif consistera à stimuler les investissements qui contribuent à la restauration de la nature, tout en positionnant holistiQ en tant que leader mondial de la distribution de stratégies respectueuses de la nature.