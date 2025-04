Lombard Odier Investment Managers nomme head of private assets distribution

(AOF) - Lombard Odier Investment Managers a annoncé ce jour la nomination de Philippe Descheemaeker en tant que head of private assets distribution, dans le cadre de la stratégie de croissance de la société dans le domaine des actifs non cotés. Basé à Genève, il bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans la gestion d’actifs. Avant de rejoindre LOIM, Philippe Descheemaeker a passé 12 ans chez SKY Harbor Capital Management en tant que responsable de la distribution et directeur général.

Il était responsable du développement de l'activité à l'échelle mondiale et dirigeait la stratégie d'engagement de clients, de prospects et de consultants en Europe, au Proche-Orient et en Asie.

Philippe Descheemaeker est basé à Genève et rapporte à Bettina Ducat, co-responsable de LOIM.