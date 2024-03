Lombard Odier IM nomme Samira Sadik directrice de la distribution en Suisse

(AOF) - Lombard Odier Investment Managers ("LOIM") a nommé Samira Sadik au poste de directrice de la distribution en Suisse. Dans ses nouvelles fonctions, elle pilotera le développement commercial et le service à la clientèle pour le segment des clients wholesale en Suisse romande, allemande et italienne. Basée à Genève, Samira Sadik rapportera à Jasbir Nizar, directrice générale pour le Royaume-Uni et responsable mondiale du développement commercial chez LOIM. Samira Sadik a rejoint LOIM en 2017 pour diriger la distribution en Suisse romande.

Avant de rejoindre LOIM, elle a passé près de dix ans à la Banque Syz / Oyster Funds, dirigeant les activités en Suisse romande, au Luxembourg et en Belgique et supervisant la stratégie grands comptes.