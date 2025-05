Lombard Odier IM lève le voile sur la stratégie Liquid Global High Yield

(AOF) - Lombard Odier Investment Managers a annoncé le lancement de Liquid Global High Yield, une stratégie utilisant des dérivés de crédit et des obligations liquides de qualité pour offrir une exposition liquide et efficiente aux marchés du haut rendement.

" Combinant des obligations d'Etat et des indices de CDS, la stratégie répond aux problèmes persistants de liquidité et de coût qui affectent les investisseurs en obligations à haut rendement, en minimisant les coûts de transaction et en garantissant une capacité significative pour des investissements et des liquidations rapides ", explique la société de gestion.