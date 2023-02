Lombard Odier et Mizuho nouent un partenariat stratégique au Japon

(NEWSManagers.com) - Lombard Odier et Mizuho ont annoncé avoir noué une alliance stratégique pour servir la clientèle high net worth (HNW) au Japon. Le groupe japonais va distribuer des produits et expertises de son corollaire suisse, et ses employés participeront à des sessions de formation. Les deux sociétés vont également procéder à des échanges de collaborateurs.

Les deux sociétés ont déjà noué un premier partenariat ciblant la gestion de fortune pour leurs deux filiales singapouriennes en 2018.