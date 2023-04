Lombard Odier crée un service de conseil aux entrepreneurs

(NEWSManagers.com) - Lombard Odier annonce la création de Lombard Odier Corporate Advisory, un nouveau service dédié à l’accompagnement de sa clientèle d’entrepreneurs. La banque privée compte les accompagner dans toutes les décisions stratégiques liées à la vente, la transmission et la gouvernance d’entreprise.Dans un communiqué, Lombard Odier indique vouloir suivre une dynamique de marché selon laquelle, au cours des cinq prochaines années, près de 2.000 PME romandes et 35.000 entreprises en Suisse changeront de propriétaire pour être vendues hors du cercle familial.Maxime Dubouloz et Jules Boudrand, qui ont rejoint la banque en novembre dernier, prendront la tête de Lombard Odier Corporate Advisory. Ils sont placés sou sla hiérarchie de Gérard Felley, Limited Partner et responsable de la clientèle privée suisse et francophone.