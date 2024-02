LOIM va gérer un mandat actions thématiques pour Nest

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) a été mandaté par Nest pour la gestion d’un portefeuille d’actions thématiques mondiales, aligné sur la transition vers une économie net zéro. Nest est le plus important fonds de pension au Royaume-Uni, représentant actuellement un tiers des salariés britanniques avec 36 milliards de livres sterling d’actifs sous gestion. Il prévoit d’investir 5 milliards de livres sterling dans la stratégie LOIM d’ici à 2030.

Le mandat a été attribué à LOIM à l’issue d’un processus de sélection. Basé sur la stratégie Transition planétaire, il se concentrera sur trois thèmes clés : la lutte contre le changement climatique et son adaptation, la valorisation du capital naturel et les tendances sociales favorisant une société plus vertueuse.

La stratégie s’appuiera sur la recherche d’holistiQ, une unité de LOIM spécialisée dans la recherche en durabilité, et sur les équipes d’investissement en actions. Elle doit identifier les opportunités sur les marchés développés et émergents alignées sur ces trois thèmes, tout en contribuant à la transition vers une économie net zéro avec une performance attrayante pour les investisseurs.

