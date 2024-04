LOIM s’empare d’une équipe de gestion alternative de Credit Suisse

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) recrute l’équipe qui gérait les stratégies Hedging the Cycle et Multi Asset Premia chez Credit Suisse Wealth Management, représentant 1,8 milliard de dollars d’actifs sous gestion. Cette équipe se compose de Valentin Petroscou et Didier Anthamatten, qui rejoignent immédiatement la maison suisse, ainsi que de Jeremy Gatto, Philipp Mueller et Max Witschel, qui arriveront dans un second temps. Elle intégrera la franchise 1798 Alternatives de LOIM.

Les cinq professionnels lanceront une stratégie Global Macro Absolute Return destinée aux clients institutionnels et privés et dont la mise en oeuvre est prévue pour le troisième trimestre 2024. Le futur véhicule d’investissement UCITS, construit autour des synergies entre les deux stratégies précédemment gérées par l’équipe, proposera aux clients une exposition diversifiée liquide à travers différentes classes d’actifs.

Basée à Genève et à Zurich, l’équipe qui a rejoint LOIM le 2 avril est rattachée à Christophe Khaw, CIO de 1798 Alternatives.

Avant de rejoindre Credit Suisse en 2019, Valentin Petrescou a passé neuf ans chez UBS, où il gérait les activités de Short-Term Rates Trading au niveau mondial. Auparavant, il a occupé des postes de trading propriétaire senior dans les plus grandes banques d’investissement, générant des revenus et de l’alpha grâce à une prise de risque maîtrisée.

Didier Anthamatten a de son côté passé quatre ans chez Credit Suisse et a travaillé précédemment chez Unigestion, où il cogérait plus de 2 milliards de dollars d’’ctifs dans le cadre de divers fonds et mandats multi-actifs. Avant cela, il était responsable des dérivés actions chez Pictet, où il a développé les activités de trading pour compte propre et tenue de marché dans un contexte de volatilité.

Laurence Marchal