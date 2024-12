Logitech: plus fort repli du SMI, BofA dégrade information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 15:47









(CercleFinance.com) - L'action Logitech signe de loin la plus forte baisse de l'indice SMI de la Bourse de Zurich lundi, Bank of America ayant abaissé son conseil sur la valeur à 'neutre'.



15h40, le titre du fabricant suisse d'accessoires informatiques pour le bureau et les jeux vidéo reculait de 4,5%, quand le CAC 40 cédait 0,2% dans le même temps.



Dans une étude consacrée au secteur européen de la technologie, BofA met en avant la reprise plus lente que prévu du marché de la grande consommation, notamment en Chine où le groupe suisse doit faire face selon lui à une concurrence farouche.



'Nous attendons les signes d'un redressement plus vigoureux des marchés du PC et des smartphones et pensons qu'une opinion neutre reflète bien les risques équilibrés actuellement associés au titre', conclut la banque d'affaires.



L'action, qui avait renoué avec des plus hauts de trois ans au mois de juin, n'a cessé de perdre du terrain depuis, lâchant 18% au cours des six derniers mois.



La valeur recule ainsi de 9% depuis le début de l'année, à comparer avec un gain de 4,8% pour l'indice SMI.





Valeurs associées LOGITECH INTL 73,14 CHF Swiss EBS Stocks -3,20%