Logitech: dépasse ses objectifs en début d'exercice information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 08:08









(Zonebourse.com) - Logitech démarre son exercice 2025/2026 sur une bonne dynamique. Le fabricant helvético-américain de périphériques informatiques a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par un regain de demande du côté des entreprises.



Son bénéfice opérationnel non-GAAP a grimpé à 201,8 millions de dollars sur le trimestre clos fin juin, au-delà des attentes. Le chiffre d'affaires a, lui aussi, dépassé les prévisions, atteignant 1,15 milliard de dollars. Ce rebond s'explique par un retour des entreprises à l'équipement de bureaux, notamment en matière de souris, claviers, webcams et solutions de visioconférence.



'Notre croissance est le fruit de nos priorités stratégiques et d'une demande soutenue, avec une performance particulièrement solide en Asie-Pacifique', a salué la directrice générale Hanneke Faber.



Pour le deuxième trimestre, Logitech anticipe une croissance de 3% à 7%, avec un chiffre d'affaires compris entre 1,145 et 1,19 milliard de dollars, et un bénéfice opérationnel non-GAAP attendu entre 180 et 200 millions. La visibilité reste toutefois limitée au-delà : la direction avait préféré retirer ses prévisions pour l'exercice il y a quelques semaines, invoquant un climat commercial mondial de plus en plus incertain.





Valeurs associées LOGITECH INTL 75,040 CHF Swiss EBS Stocks -0,82%