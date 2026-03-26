LOGIC INSTRUMENT : Très forte croissance de 42% du chiffre d'affaires. Carnet de commandes inédit de plus de 30M EUR . Perspectives de doubler le CA et dépasser 75M EUR en 2026.

Igny, le 26 mars 2026 – Logic Instrument ( ALLOG – FR0000044943 ), acteur européen reconnu dans la conception et la distribution de systèmes informatiques robustes destinés à la défense et aux environnements exigeants, annonce que pour la 4 ème année consécutive son chiffre d'affaires est en forte croissance. Il atteint 38,8M€ en 2025 contre 27,4M€ en 2024, soit une croissance de 42% et un résultat net de 1,2M€ pour 2025.

Compte de résultat consolidé synthétique (en M€) 31/12/2025 31/12/2024 Variation M€ Variation en % Chiffre d'affaires 38.8 27.4 11.4 42% Marge Brute (1) 9.4 7.6 1.8 24% Marge Brute en % du CA 24% 28% Charges d'exploitation (2) 8.2 5.9 2.3 39% Résultat d'exploitation après dépréciation des écarts d'acquisition 1.2 1.7 -0.5 -29% REX en % du CA 3% 6% Résultat Net 1.2 1.2 0.0 2% Résultat Net en % du CA 3% 4% Les procédures d'audit sont effectuées et le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'élaboration. (1) Incluant les autres produits (2) Incluant l'amortissement des écarts d'acquisition

La marge brute ressort à 9,4M€ en 2025, en augmentation de 24% ; la baisse du taux de marge est en partie due à la pression sur les prix des composants depuis le deuxième semestre 2025 et aux entrées de périmètre.

Les charges opérationnelles s'établissent à 8,2M€ en 2025 en hausse de 39% du fait notamment des acquisitions réalisées en 2025 et des investissements dans le programme Tempest. Le résultat d'exploitation est de 1,2M€ en 2025 et le résultat net consolidé ressort à 1,2M€.

Eléments Bilanciels

Bilan Consolidé synthétique (en M€) 31/12/2025 31/12/2024 Actif Immobilisé 3.4 2.2 Stock 5.0 2.5 Clients et autres créances 11.1 5.0 Disponibilités 8.7 5.4 Total Actif 28.1 15.0 Capitaux propres et intérets minoritaires 10.8 6.4 Autres dettes et provisions 4.4 2.5 Fournisseurs 7.7 2.2 Emprunts et dettes 5.2 3.8 total Passif 28.1 15.0

Logic Instrument a nettement amélioré sa trésorerie (+3,3M€ soit +61%) et ses fonds propres (+4,4M€ soit +68%)

Perspectives

Porté par une dynamique de croissance exceptionnelle, Logic Instrument aborde l'année 2026 avec une ambition affichée : franchir le cap des 75 M€ de chiffre d'affaires, soit un quasi-doublement de son activité en particulier dans la défense.

Cette trajectoire s'appuie sur un socle financier solide, marqué par une trésorerie en hausse de 3 M€ et un carnet de commandes inédit de plus 30 M€, garantissant une visibilité rare sur ces marchés.

Ce succès repose notamment sur l'intégration réussie des acquisitions de 2025 (Distrame, Glacier Computer, Artic) et une percée majeure en Allemagne, où le groupe prévoit d'accélérer son développement sur trois ans grâce à ses partenariats dans la défense. La taille du marché national est évaluée à 50M€ par an.

L'année 2026 sera également celle de la concrétisation industrielle avec le lancement de sa nouvelle usine en Essonne (Igny). Ce site sera le fer de lance du projet TEMPEST, une technologie souveraine permettant de protéger les équipements contre les fuites électromagnétiques, répondant ainsi aux exigences de sécurité nationale.

Enfin, le groupe capitalise sur l'évolution des usages dans la défense : les tablettes durcies deviennent les contrôleurs centraux des drones, des robots de terrain et des objets connectés en conditions extrêmes, un segment en pleine expansion qui place Logic Instrument au cœur de la numérisation des forces armées et de l'industrie.

Par ailleurs, le groupe n'exclut pas une nouvelle acquisition en 2026 et renforcera ainsi sa position dans le segment de la défense.

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

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A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG). Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, d'Artic Distribution, de Glacier Computer et de Distrame, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Sites web: www.logic-instrument.com - www.elexo.fr – www.arcticsytems.com - https://www.distrame.fr