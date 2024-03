Logic Instrument : RN 2023 - Supérieurs aux attentes - Une nouvelle dimension / Opinion: Achat / Objectif: 1,85€ / Potentiel: +46,2%

Actualité : RN 2023

Logic Instrument annonce des résultats 2023 supérieurs à nos attentes. En pro forma, sur la base d'un CA de 32,64 M€, la marge brute ressort à 7,35 M€ soit 22,5% du CA vs 21% estimé, le Rex à 1,80 M€ soit 5,5% du CA vs 4,3% estimé et le RNpg à 1,49 M€ soit 4,6% du CA vs 3,2% estimé.

Par rapport aux données consolidés de 2022, le changement est significatif. Rappelons que 2023 a été marquée par une étape importante avec l'acquisition de la société Elexo, filiale du groupe Atos, afin de créer un intégrateur national de solutions mobiles durcies en milieu critique et environnement hostile.

Cette opération offre en effet de nombreuses synergies (Clients, Produits, Géographique, Coûts) et a donc permis au groupe de changer de dimension et de lui donner une nouvelle physionomie plus attrayante.

Du côté du bilan, la situation post-acquisition est comme attendue solide avec des capitaux propres de 5,17 M€, une trésorerie disponible de 4,63 M€ et un endettement net de 0,35 M€ soit un gearing faible de 6,8%.