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LOGIC INSTRUMENT - Résultats 2025: Pression sur la marge brute en fin d’année / Opinion: Achat / Objectif: 2,82€ / Potentiel: +27,6%
information fournie par GreenSome Finance 27/03/2026 à 10:39

RN 2025

  • Pression sur la marge brute en fin d'année
  • Résultats inférieurs à nos attentes
  • Ambitions 2026 confirmées

Actualité

Logic Instrument annonce pour 2025 des résultats en repli et inférieurs à nos attentes.
Le taux de marge brute baisse de 4 points à 24% du CA (vs 26,3% estimé), le Rex s'établit à 1,2 M€ en baisse de -29% (vs 2,1 M€ estimé) et le RN également à 1,2 M€, stable (vs 1,5 M€) estimé.
Alors qu'au 1er semestre, Logic avait affiché un excellent niveau de marge opérationnelle (7,7%), le second a été plus délicat avec une légère perte.
Les principales raisons de ces écarts s'expliquent par :

  • Une pression sur les prix des composants au cours du S2. Le taux de marge brute sur la deuxième partie de l'exercice s'inscrit à 23% vs 25,4% au S1, 27% attendu et 28% en 2024 ;
  • L'impact des entrées de périmètre qui pour certaines n'affichent pas les mêmes niveaux de rentabilité. Rappelons qu'au cours de l'exercice 2025, le groupe a procédé à de nombreuses opérations de croissance externe : En janvier avec l'intégration d'Artic, en mars avec la reprise de Glacier LLC aux USA, intégrateur reconnu qui déploie des solutions mobiles pour un usage en extérieur et en conditions difficiles auprès de grandes sociétés américaines, en novembre avec l'acquisition de Distrame, un acteur majeur français dans le domaine de l'instrumentation, des tests et mesures, et des solutions connectées ;

La différence avec nos estimations s'atténue au niveau du résultat net compte tenu de l'absence de charge d'IS alors que nous en avions modélisé une normative au taux de 25%.

S'agissant du bilan, celui-ci demeure solide avec des capitaux propres de 10,8 M€, une trésorerie disponible de 8,7 M€ (+3,3 M€ vs 31/12/20024) et nette de dette de 3,5 M€ (vs 1,6 M€ au 31/1/2024).

Valeurs associées

LOGIC INSTRUMENT
2,0700 EUR Euronext Paris -6,33%

Cette analyse a été élaborée par GreenSome Finance et diffusée par BOURSORAMA le 27/03/2026 à 10:39:49.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

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