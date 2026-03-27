LOGIC INSTRUMENT - Résultats 2025: Pression sur la marge brute en fin d’année / Opinion: Achat / Objectif: 2,82€ / Potentiel: +27,6%

RN 2025
- Pression sur la marge brute en fin d'année
- Résultats inférieurs à nos attentes
- Ambitions 2026 confirmées
Actualité
Logic Instrument annonce pour 2025 des résultats en repli et inférieurs à nos attentes.
Le taux de marge brute baisse de 4 points à 24% du CA (vs 26,3% estimé), le Rex s'établit à 1,2 M€ en baisse de -29% (vs 2,1 M€ estimé) et le RN également à 1,2 M€, stable (vs 1,5 M€) estimé.
Alors qu'au 1er semestre, Logic avait affiché un excellent niveau de marge opérationnelle (7,7%), le second a été plus délicat avec une légère perte.
Les principales raisons de ces écarts s'expliquent par :
- Une pression sur les prix des composants au cours du S2. Le taux de marge brute sur la deuxième partie de l'exercice s'inscrit à 23% vs 25,4% au S1, 27% attendu et 28% en 2024 ;
- L'impact des entrées de périmètre qui pour certaines n'affichent pas les mêmes niveaux de rentabilité. Rappelons qu'au cours de l'exercice 2025, le groupe a procédé à de nombreuses opérations de croissance externe : En janvier avec l'intégration d'Artic, en mars avec la reprise de Glacier LLC aux USA, intégrateur reconnu qui déploie des solutions mobiles pour un usage en extérieur et en conditions difficiles auprès de grandes sociétés américaines, en novembre avec l'acquisition de Distrame, un acteur majeur français dans le domaine de l'instrumentation, des tests et mesures, et des solutions connectées ;
La différence avec nos estimations s'atténue au niveau du résultat net compte tenu de l'absence de charge d'IS alors que nous en avions modélisé une normative au taux de 25%.
S'agissant du bilan, celui-ci demeure solide avec des capitaux propres de 10,8 M€, une trésorerie disponible de 8,7 M€ (+3,3 M€ vs 31/12/20024) et nette de dette de 3,5 M€ (vs 1,6 M€ au 31/1/2024).
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer