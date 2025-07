LOGIC INSTRUMENT : Logic Instrument : ouverture de la première usine française par Elexo, en Essonne, dédiée aux produits certifiés TEMPEST

Paris – 9 juillet 2025 – Logic Instrument annonce que sa filiale Elexo va ouvrir la première unité de production, en Essonne, dédiée aux produits certifiés TEMPEST.

La technologie TEMPEST, répond à un enjeu majeur de souveraineté et de sécurité nationale, en permettant de protéger les équipements électroniques contre les fuites d'informations via les rayonnements électromagnétiques.

La technologie TEMPEST est destinée aux environnements sensibles tels la défense, les services de renseignement, les infrastructures critiques ou les institutions publiques.

Elle s'applique à de nombreux matériels – postes de travail, ordinateurs portables, serveurs, caméras, hauts parleurs, moniteurs…

Malgré l'importance stratégique de cette technologie, il n'existe aujourd'hui aucun acteur industriel français capable de produire localement du matériel certifié TEMPEST, qu'il s'agisse de conception directe ou de renforcement de matériels standards.

Pour répondre à cette nécessité de souveraineté, Logic Instrument annonce la signature d'un contrat stratégique entre le groupe ARCHOS et Eurotempest, l'un des leaders européens du domaine. Ce partenariat permettra la fabrication en France de matériels TEMPEST sous licence Eurotempest, à partir de produits existants renforcés ou en faisant des développements spécifiques.

Une unité de production dédiée ouvrira au début du 2 ème trimestre 2026 à Igny (Essonne). Elle sera dotée d'un laboratoire de tests CEM et TEMPEST et visera les accréditations nécessaires à la fabrication de matériels conformes aux normes SDIP-27.

« Une telle initiative ne serait pas possible sans alignement entre vision industrielle, partenaires de confiance et engagement de long terme. C'est ce que nous construisons aujourd'hui. » déclare Loïc Poirier, PDG de Logic Instrument et Président d'Elexo.

Ce projet bénéficie du soutien de l'État et un prêt stratégique de 1M€ au travers de la DGA / BPI-Definvest a été accordé (dont 50% par le CIC) afin d'installer les équipements accrédités en test de radio fréquence

L'ambition du groupe est de devenir le premier acteur français capable de répondre à l'ensemble des besoins TEMPEST du marché national, estimé à plus de 50 millions d'euros par an, en fournissant une offre technologique, fiable et souveraine.

