LOGIC INSTRUMENT : Logic Instrument annonce le rachat définitif au 31 octobre de 100% des parts d'Elexo, filiale du groupe Atos

Dans le cadre de son plan stratégique, à savoir augmenter la part des ventes professionnelles, renforcer sa présence européenne et renouer avec une croissance rentable, Logic instrument annonce avoir finalisé ce jour l'acquisition de 100 % des parts d'Elexo, filiale du groupe Atos, afin de créer l'intégrateur national de solutions mobiles durcies en milieu critique et environnement hostile.

L'ambition de créer le leader européen des solutions mobiles durcies

Le nouvel ensemble (pro-forma) pourrait délivrer plus de 33 M€ de chiffre d'affaires agrégé sur l'exercice 2023 et un EBITDA supérieur à 5%. La convergence des activités de ces deux acteurs nationaux, positionnerait naturellement le nouvel ensemble comme un acteur souverain de premier plan, à même de répondre aux enjeux de ses clients institutionnels et industriels dans la gestion de leurs flottes de produits et technologies mobiles.



Depuis 1971, Elexo est spécialisée dans la distribution de PC portables durcis et semi durcis, de tablettes durcies en particulier à destination de la défense mais est aussi architecte de solutions en tests, mesures, sécurité des réseaux et télécoms.

Logic Instrument, constructeur informatique français depuis 1987, dispose d'une gamme enrichie de solutions mobiles : PC, tablettes et smartphones, pour l'industrie, la logistique et la défense.

A des fins d'illustration, il résulte du compte de résultat agrégé 2022 des deux entités :

Chiffre d'affaires passant de 9,9M€ à 32,7M€, soit 230 % de croissance du CA

Résultat d'exploitation passant de -0,2M€ à +1,5M€ soit 4,5 % du chiffre d'affaires

Compte de Résultat K€ Logic Instrument

31/12/2022 ELEXO

31/12/2022 Aggrégé Variance Chiffre d'affaires 9 916 22 782 32 698 230% Marge brute 3 007 3 836 6 843 128% Taux de Marge Brute 30% 17% 21% Autres produits (reprises provisions et transferts) 136 116 252 Charges d'exploitation (3 328) (2 306) (5 635) Résultat d'exploitation (185) 1 646 1 460 % Résultat d'exploitation sur CA -1,9% 7,2% 4,5%

Des complémentarités à tous les niveaux

Un portefeuille de clients enrichi

Les portefeuilles de Logic Instrument et d'Elexo ainsi consolidés regrouperaient différents ministères, des intégrateurs comme Thalès ou RheinMetall mais également les grands groupes industriels européens.

Un portefeuille produits unique en Europe

Logic Instrument et Elexo proposeront une gamme constructeur Fieldbook (PC, Tablettes, smartphones) et se positionneront également comme un intégrateur incontournable des solutions de Panasonic, Getac ou Durabook.

Géographies

Le nouvel ensemble adressera en priorité la France et l'Allemagne mais disposera également de toutes les compétences pour une distribution étendue en Angleterre, Bénélux et Europe du Sud.

Expertises

Dans un métier où l'expertise produit et l'analyse des cahiers des charges sont des atouts primordiaux, Logic Instrument et Elexo conjuguent les meilleurs talents pour adresser les besoins des grands comptes et répondre à la complexité des solutions demandées.

« La création d'un intégrateur français, spécialiste des solutions mobiles en milieu extérieur répond parfaitement à la demande des grands comptes et des ministères dans un marché très dynamique où la technologie s'adapte au terrain » souligne Loïc Poirier, Président-Directeur général de Logic Instrument et Président de Elexo SAS.

Modalités

L'acquisition de 100% des actions de la SAS Elexo a été réalisée avec un règlement de 4,5 M€ lors de la date de réalisation dont 2,6 M€ ont été financés par emprunts et Elexo est cédée à Logic Instrument avec une situation nette positive de 2,5M€.

Le contrat d'acquisition signé ce jour inclut également une clause de complément de prix d'un montant maximum de 0,5M€ à régler sur deux ans en fonction de l'atteinte d'objectifs sur les exercices 2023 et 2024.

Perspectives

Cette acquisition permet de constituer un acteur français, coté en bourse, disposant de tous les atouts pour fournir des flottes de terminaux mobiles, durcis et semis durcis allant du PC aux tablettes et aux smartphones pour une utilisation extérieure en milieu critique et en environnement hostile. La société compte nouer des partenariats stratégiques avec les éditeurs de logiciels Défense sécurisés et sensibles mais aussi les constructeurs de matériels connexes défense comme les drones et objets connectés ultra durcis défense.

Le chiffre d'affaires consolidé (pro-forma) de 33M€ permettrait également d'accéder à des appels d'offres en France et en Europe, inaccessibles jusqu'à présent.

Par ailleurs, Logic Instrument entend continuer son développement en croissance organique et externe et vise un chiffre d'affaires de 50 M€ à horizon 2025.

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG) .

Site web : www.logic?instrument.com

Relations investisseurs : Loïc Poirier, poirier@archos.com