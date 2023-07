LOGIC INSTRUMENT : Date de Publication des Résultats du 1er semestre 2023

Paris – 26 juillet 2023 – LOGIC INSTRUMENT (FR0000044943 ALLOG) informe que ses résultats du 1 er semestre 2023 seront publiés le mardi 1 er aout 2023 avant bourse.

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG) .

