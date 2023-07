Logic Instrument : croissance semestrielle de 80% du chiffre d'affaires

Samsung a récemment dévoilé quatre nouveaux ordinateurs portables alors qu'il avait renoncé, en 2015, à intervenir hors de Corée. De son côté, face aux sanctions américaines qui pénalisent ses activités dans le domaine des smartphones depuis 2019, le fondateur de Huawei, a appelé en début d'année ses salariés à accélérer la diversification du groupe. Le géant chinois a récemment affiché ses ambitions sur le marché des PC/tablettes, qui constitue l'un des piliers de cette stratégie. Il devra pour cela concurrencer Lenovo en Chine et surtout prendre des parts de marché aux États-Unis et en Europe occidentale, marchés réputés difficiles à pénétrer.

Nouvelles ambitions de Samsung et Huawei sur le marché

AOF - EN SAVOIR PLUS

La société vise pour l'exercice 2023 une croissance très soutenue à deux chiffres et rentable.

(AOF) - Le Chiffre d'affaires consolidé de Logic Instrument pour le premier semestre 2023 est en très forte progression de 80% par rapport au premier semestre 2022. Il s'élève ce semestre à 7,2 millions d'euros contre 4 millions il y a un an. Cette accélération de la croissance, particulièrement en Allemagne, confirme la pertinence de la stratégie visant à enrichir sa gamme de produits et solutions, conforter ses relations avec les grands comptes mais aussi développer le secteur défense.

