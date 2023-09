LOGIC INSTRUMENT : Complément d'information sur la promesse d'acquisition de Elexo

Logic Instrument a annoncé le 14 septembre 2023 avoir signé une promesse d'acquisition de 100% des actions de la société Elexo, filiale du groupe Atos.

En complément des informations précédemment fournies, Logic Instrument précise que cette promesse s'élève à un montant proche de 5 M€ (dont 4,5 M€ payables lors de la signature effective) et que la moitié du financement de l'acquisition devrait être faite par de nouveaux emprunts réalisés par Logic Instrument auprès de banques et qu'environ 20% du prix d'acquisition sera financé par un apport en compte courant de ARCHOS SA, société mère de Logic Instrument SA.

La réalisation effective de cette opération pourrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre 2023. Le marché sera tenu informé de l'évolution des discussions entre les parties et une annonce plus détaillée sera faite en temps voulu, le cas échéant.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG) .

Site web : www.logic-instrument.com

Relations investisseurs : Loïc Poirier, poirier@archos.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ymprZ5uXZ27JmGqak55om5Rql2+Tk2GcbGbJnJVoZJmdm2+RlZpmbJmbZnFinWVq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81804-logic-cp-elexo-precisions-18-09-2023.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com