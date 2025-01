LOGIC INSTRUMENT : Acquisition définitive de la société ARTIC DISTRIBUTION, experte de l'informatique industrielle défense, consolidée à compter du 8 janvier 2025

Logic Instrument (code ISIN : FR0000044943 ALLOG), leader français des solutions mobiles ultra-durcies dédiées aux secteurs de la défense et de l'industrie, annonce ce jour l'acquisition définitive de la société ARTIC DISTRIBUTION, experte en informatique industrielle et en maintien en conditions opérationnelles (MCO).

Cette opération stratégique, effective à compter d'aujourd'hui, permet à Logic Instrument de renforcer son positionnement sur les systèmes critiques et les infrastructures stratégiques, tout en étoffant son offre avec des solutions adaptées aux enjeux d'obsolescence technologique.

Une intégration au cœur des synergies

Les équipes d'ARTIC DISTRIBUTION emménagent dès aujourd'hui dans les locaux du groupe, marquant ainsi le début concret de cette nouvelle collaboration.

L'activité d'ARTIC DISTRIBUTION sera consolidée dans les comptes du groupe à compter du 8 janvier 2025.

« Nous sommes fiers d'accueillir les experts d'ARTIC DISTRIBUTION au sein de Logic Instrument. Leur savoir-faire unique en pérennisation et en optimisation des systèmes critiques s'intègre parfaitement dans notre stratégie de croissance et d'innovation au service des secteurs de la défense et de l'industrie lourde. Ensemble, nous allons encore mieux accompagner nos clients dans leurs besoins de continuité opérationnelle et de souveraineté technologique », déclare Loïc Poirier PDG de Logic Instrument et Président d'ARTIC DISTRIBUTION.

Une acquisition stratégique pour l'avenir

En intégrant ARTIC DISTRIBUTION, Logic Instrument franchit une étape majeure pour devenir un partenaire de référence dans le domaine des infrastructures critiques et des systèmes technologiques ultra-durcis. Cette acquisition illustre également son engagement à accompagner ses clients face aux défis technologiques et stratégiques.

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG) . Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Site web : www.logic?instrument.com - www.elexo.fr