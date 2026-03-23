Lockheed Martin valide un test de suivi de cibles en conditions réelles pour le système Aegis
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 09:36
Lockheed Martin annonce avoir mené avec succès le premier exercice de suivi de cibles réelles utilisant le radar SPY-7, en collaboration avec le Department of War (DoW), la Missile Defense Agency (MDA) et le ministère japonais de la Défense (JMOD).
Ce test, réalisé dans le cadre du programme Aegis System Equipped Vessel (ASEV), a démontré la capacité du système à détecter, identifier, suivre et discriminer des cibles en conditions réelles, avec des engagements simulés en phase finale.
Le radar SPY-7 testé sera livré au Japon pour équiper son premier navire ASEV, destiné à renforcer la défense du territoire. Doté de capacités avancées de détection et de suivi, il permet de traiter des menaces complexes et d'engager plusieurs cibles simultanément.
Le titre Lockheed Martin a reculé de 1,6% vendredi à Wall Street mais affiche une progression de l'ordre de 30% depuis le début de l'année.
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