Lockheed Martin valide son prototype NGC2 lors de l'exercice Lightning Surge 2
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 14:45

Le groupe de défense a testé en conditions réelles son système de commandement et de contrôle de nouvelle génération aux côtés de l'armée américaine.

Lockheed Martin annonce que son prototype dit "NGC2" (pour Next Generation Command and Controle) a passé avec succès un exercice de tirs réels baptisé "Lightning Surge 2", mené en coopération avec la 25e division d'infanterie (25ID) et le Capability Program Executive Office Command and Control Information Network (CPE C2IN).

Développée avec Raft, Accelint et Rune, la solution intègre des capacités d'intelligence artificielle connectées aux infrastructures C2 Fix de l'US Army afin de relier capteurs et systèmes d'armes dans une architecture complète.

Concrètement, les soldats ont pu coordonner en temps réel des tirs de roquettes HIMARS et d'obusiers M777, en combinant données de guerre électronique, flux de drones et rapports d'évaluation des dégâts.

L'interface Neo d'Accelint a fourni une vue opérationnelle unifiée, tandis que la plateforme TyrOS de Rune a permis un suivi automatisé des munitions et une meilleure anticipation logistique.

Un autre exercice, Lightning Surge 3, est programmé pour avril 2026 et portera sur la gestion de l'espace aérien.

Le titre Lockheed Martin est attendu en hausse de 0,6% en préouverture à New York.

