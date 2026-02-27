Lockheed Martin valide son prototype NGC2 lors de l'exercice Lightning Surge 2
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 14:45
Lockheed Martin annonce que son prototype dit "NGC2" (pour Next Generation Command and Controle) a passé avec succès un exercice de tirs réels baptisé "Lightning Surge 2", mené en coopération avec la 25e division d'infanterie (25ID) et le Capability Program Executive Office Command and Control Information Network (CPE C2IN).
Développée avec Raft, Accelint et Rune, la solution intègre des capacités d'intelligence artificielle connectées aux infrastructures C2 Fix de l'US Army afin de relier capteurs et systèmes d'armes dans une architecture complète.
Concrètement, les soldats ont pu coordonner en temps réel des tirs de roquettes HIMARS et d'obusiers M777, en combinant données de guerre électronique, flux de drones et rapports d'évaluation des dégâts.
L'interface Neo d'Accelint a fourni une vue opérationnelle unifiée, tandis que la plateforme TyrOS de Rune a permis un suivi automatisé des munitions et une meilleure anticipation logistique.
Un autre exercice, Lightning Surge 3, est programmé pour avril 2026 et portera sur la gestion de l'espace aérien.
Le titre Lockheed Martin est attendu en hausse de 0,6% en préouverture à New York.
Valeurs associées
|641,490 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
Les procureurs de la CPI affirment que l'ex-président philippin Duterte a tué "des milliers de personnes"
Rodrigo Duterte a tué des milliers de personnes lors de sa campagne contre la drogue, a déclaré vendredi un procureur de la Cour pénale internationale (CPI), lors du dernier jour d'audiences qui détermineront si l'ancien président des Philippines sera jugé au cours ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Amazon, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 1,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,84% pour le Standard ... Lire la suite
-
Les Afghans tout juste rentrés du Pakistan et les habitants vivant près de ce point de passage clé, partagent vendredi un regain d'angoisse à la suite de nouveaux affrontements frontaliers. "Des enfants, des femmes et des personnes âgées couraient dans tous les ... Lire la suite
-
La violence contre les femmes est devenue une "urgence mondiale", a alerté vendredi le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer