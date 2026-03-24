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Lockheed Martin valide son lanceur conteneurisé GRIZZLY après des tests de tir réussis
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 14:36

Le groupe de défense américain confirme les capacités opérationnelles initiales de ce système mobile et discret, conçu pour des déploiements rapides.

Lockheed Martin annonce avoir réalisé avec succès un premier tir réel de missile HELLFIRE ainsi qu'un test de lancement vertical depuis son nouveau lanceur conteneurisé GRIZZLY. Les essais ont permis de démontrer démontré la capacité du système à charger et tirer un missile depuis un conteneur Tricon de 10 pieds, validant l'ensemble des exigences opérationnelles.

Développé en 6 mois à partir d'architectures éprouvées, GRIZZLY vise à offrir une solution mobile, discrète et à coût réduit pour des opérations expéditionnaires.
Le recours à des composants commerciaux standards permet de réduire les coûts d'acquisition et l'empreinte logistique, tout en accélérant les cycles de développement, précise la société.

Le lanceur, indépendant des systèmes de commandement et de capteurs, est conçu pour être facilement transportable et adaptable à différentes missions.

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