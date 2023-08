Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: valide la conception du système antimissil information fournie par Cercle Finance • 08/08/2023 à 17:13









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir validé avec succès les conceptions de tous les éléments de l'intercepteur de nouvelle génération (NGI) du pays avec l'Agence américaine de défense antimissile (MDA).



Grâce à une série d'examens de conception préliminaires (PDR) réussis, la société a démontré qu'elle avait atteint la maturité de conception et réduit les risques pour les technologies critiques.



Selon Lockheed, le NGI constitue l'avenir du système de défense antimissile au sol (GMD) du MDA 'pour protéger la patrie américaine contre les menaces de missiles balistiques intercontinentaux provenant de nations voyous'.







Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE -0.07%