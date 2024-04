Lockheed Martin va développer des intercepteurs pour les Etats-Unis

(AOF) - L'Agence de défense antimissile (Missile Defense Agency ou MDA) a sélectionné Lockheed Martin pour développer la prochaine génération d'intercepteurs destinés à défendre les États-Unis, face aux attaques de missiles balistiques intercontinentaux. Il s'agit d'un contrat de 17 milliards de dollars, selon Reuters. "Nous nous engageons à fournir des intercepteurs fiables qui s'intègrent parfaitement au système GMD et qui peuvent évoluer rapidement avec la menace", a déclaré Sarah Hiza, vice-présidente et directrice générale de Strategic and Missile Defense chez Lockheed Martin.

