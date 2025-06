Lockheed Martin: un nouveau capteur pour les Seahawk information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 17:28









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin, via sa filiale Sikorsky, et le groupe canadien CAE, annoncent l'intégration du capteur de détection magnétique CAE MAD-XR à bord des hélicoptères MH-60R Seahawk des marines américaine et australienne.



Ce capteur numérique passif, conçu pour repérer les anomalies du champ magnétique terrestre causées par des sous-marins, sera installé sans modification permanente sur l'appareil.



Ce déploiement a été permis via une mise à jour logicielle et matérielle début 2024 permettant l'accueil du capteur sur les MH-60R, puis un contrat de 21 millions de dollars signé en septembre 2024 par la marine américaine pour la livraison de 28 kits MAD-XR, dont 20 pour la Royal Australian Navy.



Les livraisons sont prévues d'ici mai 2026, avec des options supplémentaires pour les années suivantes.







