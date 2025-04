Lockheed Martin: teste une IA de détection d'anomalies information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 17:30









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin indique que Skunk Works, sa division de développement aérospatial avancé, a démontré, en collaboration avec la société espagnole Arquimea, une capacité de détection d'anomalies destinée aux plateformes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) via l'intelligence artificielle.



Cette technologie permet d'identifier des schémas inhabituels ou des écarts par rapport au comportement attendu dans les données, systèmes ou processus.



Concrètement, elle peut par exemple contribuer à détecter des menaces dissimulées, des incendies de forêt, des pollutions ou des pannes d'équipement.



Elle permet des alertes précoces et favorise une meilleure prise de décision.



S'appuyant sur ces avancées, Skunk Works® et Arquimea exploreront en 2025 comment ces techniques peuvent améliorer d'autres capteurs et la prise de décision dans les systèmes autonomes.







Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 473,010 USD NYSE -0,48%