Lockheed Martin teste avec succès le lance-roquettes GMARS information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 14:48









(Zonebourse.com) - Lockheed Martin annonce avoir mené avec Rheinmetall le premier tir réel du lance-roquettes GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System) sur le site de White Sands, au Nouveau-Mexique.



Ce système, conçu pour être compatible avec les lanceurs HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) et M270, a démontré sa capacité à tirer des roquettes GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System).



Basé sur la plateforme HX de Rheinmetall, GMARS peut emporter jusqu'à douze roquettes GMLRS, quatre missiles PrSM (Precision Strike Missile) ou deux ATACMS (Army Tactical Missile System).



Lockheed Martin prévoit désormais une qualification rapide du système pour le marché, ciblant prioritairement les forces armées européennes.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 420,620 USD NYSE -0,11%